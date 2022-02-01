Сбербанк увеличил ипотечные ставки до 10,3%

Кроме базовых программ по ипотеке, также увеличены ставки по кредиту на любые цели под залог объектов жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк России с 1 февраля повысил ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье на 1 п.п - до 10,3%. Об этом говорится на интернет-портале организации.

Кроме базовых программ по ипотеке, также на 1 п. п. увеличены ставки по кредиту на любые цели под залог объектов жилья - с 9,9% до 10,9%. Кредитная ставка на приобретение гаража или машиноместа выросла с 10,1% до 11,1%. Размер ставки по кредиту на постройку жилого дома стартует от 10,6% (ранее - с 9,9%), по ипотеке для лиц без российского гражданства - от 10,6% (ранее - от 9,6%).

При этом ипотечные ставки для семей с детьми и ипотеку с господдержкой были сохранены на уровне 4,7% и 5,8% соответственно. Что касается рефинансирования ипотеки, сейчас эта услуга обойдется клиентам Сбера в 9,6% годовых.

Ранее Kp.ru сообщал, как, по мнению экспертов, поведут себя цены на жилье в 2022-м году, и стоит ли брать ипотеку. Так, в Москве в первые три месяца на рынке прогнозируется "затишье" из-за распродаж конца прошлого года, а после ожидается снижение цен до 5-7%.