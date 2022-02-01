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Экономика1 февраля 2022 7:28

Сбербанк увеличил ипотечные ставки до 10,3%

Ставки на ипотеку для семей с детьми и с господдержкой не изменились
Анна БЕЗРУКОВА
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Кроме базовых программ по ипотеке, также увеличены ставки по кредиту на любые цели под залог объектов жилья

Кроме базовых программ по ипотеке, также увеличены ставки по кредиту на любые цели под залог объектов жилья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сбербанк России с 1 февраля повысил ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье на 1 п.п - до 10,3%. Об этом говорится на интернет-портале организации.

Кроме базовых программ по ипотеке, также на 1 п. п. увеличены ставки по кредиту на любые цели под залог объектов жилья - с 9,9% до 10,9%. Кредитная ставка на приобретение гаража или машиноместа выросла с 10,1% до 11,1%. Размер ставки по кредиту на постройку жилого дома стартует от 10,6% (ранее - с 9,9%), по ипотеке для лиц без российского гражданства - от 10,6% (ранее - от 9,6%).

При этом ипотечные ставки для семей с детьми и ипотеку с господдержкой были сохранены на уровне 4,7% и 5,8% соответственно. Что касается рефинансирования ипотеки, сейчас эта услуга обойдется клиентам Сбера в 9,6% годовых.

Ранее Kp.ru сообщал, как, по мнению экспертов, поведут себя цены на жилье в 2022-м году, и стоит ли брать ипотеку. Так, в Москве в первые три месяца на рынке прогнозируется "затишье" из-за распродаж конца прошлого года, а после ожидается снижение цен до 5-7%.