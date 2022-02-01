«Ъ»: Сбербанк провел учения из-за возможного запрета США на поставки электроники

Сбербанк провел учения на случай санкций США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк провел технологические учения, симулирующие отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia и прочих американских компаний. Мероприятие было проведено на фоне гипотетически возможного запрета Соединенными Штатами Америки поставок электроники.

- На прошлой неделе «Сбер» проводил технологические учения, в рамках которых моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel, — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свой источник.

При этом издание не смогло получить официальные комментарии ни от Сбербанка, ни от американских компаний. В Nvidia же подчеркнули, что бизнес организации находится вне политики, компания продолжит сотрудничество с пользователями из всех стран мира, включая Россию.

Ранее Сбер запустил сервис для проверки онлайн-переводов своих клиентов их доверенными помощниками. Суть услуги в том, что онлайн-переводы клиента - перед тем, как их исполняет банк, - попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет или отклоняет их исходя из цели операции. Помощник может отменить перевод, если сочтет его подозрительным. При этом помощником может выступить любой близкий клиенту человек. Услугу можно подключить через мобильное приложение банка. Для этого понадобится согласие самого клиента и помощника.