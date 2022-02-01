Парламент Армении отправил президента Саркисяна в отставку

23 января Саркисян заявил об уходе в отставку с поста президента Фото: REUTERS

Во вторник, 1 февраля стало известно, что с Армена Саркисяна официально сняты полномочия президента Армении. Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального собрания Армении документе.

"Считать прекращенными полномочия Президента Республики А.Саркисяна", - говорится в протоколе, размещенном на сайте законодательного органа.

Напомним, что по законам республики Армения, внеочередные выборы главы государства проводятся не раньше чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после освобождения должности президента. До этого момента его обязанности будет исполнять спикер парламента.

Ранее kp.ru сообщал, что 23 января Саркисян заявил об уходе в отставку с поста президента. Свои действия он объяснил тем, что у него, как у главы государства, нет должных полномочий, позволяющих влиять на радикальные процессы внутренней и внешней политики республики.