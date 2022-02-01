Минфин РФ предложил ввести налоговый вычет для компаний за инвестиции в профобразование

Компании смогут получить вычет в 100% размере за переданные на безвозмездной основе образовательным организациям имущество или денежные средства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минфине России разработали законопроект, предусматривающий введение налогового вычета для компаний за инвестиции в среднее профессиональное образование. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом предполагаются изменения к статье 286.1 части второй НК РФ. Компании смогут получить вычет в 100% размере за переданные на безвозмездной основе образовательным организациям имущество или денежные средства. Последние должны предоставлять обучение по аккредитованным основным образовательным программам среднего профобразования.

Вычет разрешается использовать к налогу на прибыль, рассчитанному за период, когда было передано имущество, и за последующие отчетные периоды.

Ранее Kp.ru писал о льготах в 2022-м году для некоммерческих организаций России. Так, в связи с пандемией коронавируса для НКО была уменьшена база при расчете налога на прибыль.