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Экономика1 февраля 2022 8:15

Минфин РФ предложил ввести налоговый вычет для компаний за инвестиции в профобразование

В ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект
Анна БЕЗРУКОВА
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Компании смогут получить вычет в 100% размере за переданные на безвозмездной основе образовательным организациям имущество или денежные средства

Компании смогут получить вычет в 100% размере за переданные на безвозмездной основе образовательным организациям имущество или денежные средства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минфине России разработали законопроект, предусматривающий введение налогового вычета для компаний за инвестиции в среднее профессиональное образование. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документом предполагаются изменения к статье 286.1 части второй НК РФ. Компании смогут получить вычет в 100% размере за переданные на безвозмездной основе образовательным организациям имущество или денежные средства. Последние должны предоставлять обучение по аккредитованным основным образовательным программам среднего профобразования.

Вычет разрешается использовать к налогу на прибыль, рассчитанному за период, когда было передано имущество, и за последующие отчетные периоды.

Ранее Kp.ru писал о льготах в 2022-м году для некоммерческих организаций России. Так, в связи с пандемией коронавируса для НКО была уменьшена база при расчете налога на прибыль.