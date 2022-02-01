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Политика1 февраля 2022 7:49

Глава МИД Венгрии показал фотографию с пробежки в Москве

Венгерские пользователи пожелали Петеру Сийярто удачи на переговорах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Петер Сийярто Фото: facebook.com

Петер Сийярто Фото: facebook.com

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал фотографию с утренней пробежки в Москве в районе Воробьевых гор. Он прибыл в столицу России с рабочим визитом.

- Привычный московский старт, — гласит подпись к фотографии, размещенной в Facebook.

На снимке политик бежит по заснеженной набережной. На заднем плане виднеется здание МГУ.

Венгерские пользователи одобрили фотографию руководителя внешнеполитического ведомства и пожелали ему удачи на грядущих переговорах.

Ранее сообщалось, что Сийярто проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча может состояться во вторник, 1 февраля 2022 года.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен во время встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться увеличения объемов поставок газа. Как рассказал Орбан радиостанции Radio Kossuth, в ходе переговоров с российским лидером он планирует рассмотреть весь спектр двусторонних отношений. По его словам, в приоритете у Будапешта сбалансированное экономическое сотрудничество.