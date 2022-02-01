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Политика1 февраля 2022 8:02

В правительстве Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате"

Во французском кабмине напомнили о встрече советников лидеров стран "нормандского формата"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В правительстве Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате"

В правительстве Франции заявили о прогрессе переговоров в "нормандском формате"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж констатирует прогресс переговоров в «нормандском формате». Такое заявление сделал представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

«Мы констатируем позитивный прогресс в "нормандском формате"», - заявил представитель французского кабмина в эфире радиостанции France Info, напомнив, что в прошлую среду в Париже прошла встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» - Франции, Германии, России и Украины.

Напомним, ранее в минувшую субботу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, уточнив, что им удалось обсудить возможность возобновления «нормандского формата».

Как писал сайт kp.ru, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал минские соглашения невыполнимыми, заявив, что они приведут к разрушению страны и необходимо подписать новый документ.