"Газпром" увеличил прокачку газа через Украину

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Российская энергетическая компания "Газпром" увеличила заявки на прокачку газа через Украины до 107,7 миллиона кубометров в сутки. Это подтверждают данные опубликованные на сайте компании "Оператор ГТС Украины".

Для сравнения: заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ 1 февраля составляют 107,7 млн кубометров, а 31 января этот показатель составлял 64,6 млн кубометров. За сутки сумма увеличилась почти в 1,7 раз.

Напомним, что украинская газотранспортная система на сегодняшний день является одним из главных маршрутов поставок трубопроводного газа из России в Европу.

Ранее kp.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил компанию "Газпром" в манипуляциях с газом в Европе. По словам генсека, НАТО настаивает на необходимости провести диверсификацию поставок российского газа для союзников.