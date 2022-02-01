В Госдуме планируют рассмотреть закон об ужесточении наказания за пытки в феврале 2022 года

В Государственной думе планируют начать рассмотрение закона об ужесточении наказания за пытки в феврале 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума планирует начать рассмотрение законопроекта об ужесточении наказания за пытки в феврале 2022 года. Об этом сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Мы готовим сейчас (законопроект об ужесточении наказания за пытки) к первому чтению. <...> Мы планируем его поставить на первое чтение в феврале, — рассказал он в разговоре с журналистами.

Напомним, ближайшие две недели Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания в связи с распространением вируса коронавирусной инфекции, а депутаты будут работать в своих регионах. Как сообщалось, всего в феврале 2022 года состоится три пленарных заседания - 15, 16 и 17 февраля. Уточняется, что отменены пленарные заседания на 8 и 9 февраля отменены, а вся неделя с 7 по 13 февраля названа региональной. Таким образом, следующее пленарное заседание Государственной думы состоится только 15 февраля.