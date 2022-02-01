Народная милиция ДНР заявила, что республика оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью

Народная милиция ДНР заявила, что Украина завершила разработку плана наступательной операции в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Донецкая народная республика оставляет за собой право обратиться к Москве и другим странам за военной помощью в случае, если Запад продолжит поставки летального оружия Украине. Такое заявление сделал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», - сказал глава управления Народной милиции ДНР, призвав международные организации и страны Запада, которые финансируют «украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия», заставив Украину выполнить минские соглашения.

Басурин также заявил, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе, подчеркнув, что обстановка в регионе «по-прежнему остается напряженной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению».

Напомним, накануне глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что Украина стягивает тяжелую технику в Донбасс, а также, что под видом инструкторов там прибывают наемники. Позже в республике заявили о подготовке Киевом информационной кампании против Донбасса и России.