Депутат Госдумы поддержала индексацию маткапитала и соцвыплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала индексацию маткапитала и социальных выплат. С 1 февраля выплаты вырастут на 8,4%.

Материнский капитал не увеличивался в России до 2016 года. После президентом было принято решение, что выплаты должны индексироваться ежегодно.

- При этом маткапитал планировалось увеличить на прогнозируемое значение инфляции — 5,9%. К сожалению, инфляция показала 8,4%, - отметила в беседе с Rt Светлана Бессараб.

В связи с этим было решено увеличить не только семейный капитал, но и другие выплаты: пенсии неработающих пенсионеров, МРОТ и так далее.

По словам парламентария, увеличение на 8,4% позволит перекрыть реальный процент инфляции, который зафиксирован в стране Росстатом.

- Я думаю, что правило об индексации маткапитала на 1 февраля и на реальный процент инфляция, конечно, более справедливое. Это отвечает действительным потребностям россиян. Мы знаем о росте цен на жилье, стройматериалы и, конечно, материнский семейный капитал тоже должен расти, — заключила Бессараб.

Размер материнского капитала после индексации на 8,4% на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, сообщает Life.

Единовременная выплата при рождении ребенка вне зависимости от трудоустройства родителей и уровня их доходов с учетом февральской индексации составит 20 472 рубля.

Также вырастет и минимальное пособие по уходу за первым ребенком. Оно составит 7493 рубля, что выше прошлогоднего уровня на 5,8%. Максимальный размер такого пособия будет равен 31 282 рублям. Ранее эти суммы составляли 7083 и 29 600 рублей соответственно, передает телеканал "360".