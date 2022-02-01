В России 1 февраля 2022 выявлено 125 836 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 125 836 человек. Такие данные во вторник, 1 февраля 2022 года, предоставил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 21 533. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 13 619. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 11 475 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, заражения выявили во всех 85 регионах страны. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 663 летальных исхода, а полностью выздоровел 40 301 человек.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2022 года общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии коронавирусной инфекции в России возросло до 11 986 913. Жертвами инфекции стало 332 012 человек, а выздоровели 10 288 582 пациента.