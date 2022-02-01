Доктор Мясников рассказал, когда одышка становится предвестником серьезных болезней

Врач и телеведущий Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Одышка может быть и у абсолютно здоровых людей, но в некоторых случаях может стать предвестником серьезных заболеваний. Об этом во вторник, 1 февраля в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач, телеведущий Александр Мясников.

Медик уточнил, что если ночью посреди сна человек ощущает нехватку воздуха, то это в некоторых случаях указывает на наличие у него сердечной недостаточности. Остро возникающая одышка может оказаться сигналом организма о надвигающемся инфаркте, бронхоспазме или тромбоэмболии легочной артерии.

Проблемы с дыханием часто возникают у людей во время панических атак, но, как правило, в серьезные заболевания такие явления не перерастают. Доктор Мясников подчеркнул, что на опасность одышки очень сильно влияет образ жизни, который ведет человек.

"Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни", - пояснил врач.

Медик уверил, что при быстром подъеме по лестнице у каждого даже самого здорового человека может появиться одышка. Вопрос в том, как быстро его дыхание нормализуется после того, как он остановится.

"Через минуту — это одно. Больше пяти минут — уже другое", — подчеркнул Мясников.

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