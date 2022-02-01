Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 24 января 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 1 февраля, курс рубля прибавил в стоимости по отношению к американской и европейской валютам. Так, доллар опустился ниже 77 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами на «завтра» по состоянию на 11:18 по московскому времени снижается на 30 копеек до 77,02 рубля. А минутами ранее американская валюта опустилась до 76,985 рублей, обновив минимум с 24 января текущего года.

Кроме того, потерял в стоимости и евро. В ходе валютных торгов европейская валюта подешевела на 34 копейки до 86,66 рубля.

Напомним, накануне финансист спрогнозировал курс рубля на февраль 2022 года. Эксперт указал на укрепление российской валюты после поднятия ключевой ставки Центрбанком. Согласно прогнозам специалиста, рубль перейдет в диапазон 74-76 за доллар после того, как геополитическая напряженность ослабнем, а Банк России повысит ключевую ставку.