Пятый канал: задержан домработник вдовы Градского по делу об ограблении

Полиция задержала домработника вдовы Градского по делу об ограблении Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудники правоохранительных органов задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Об этом во вторник, 1 февраля 2022, года сообщил источник "Пятого канала".

По предварительной данным, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину. Сами предполагаемые преступники, предположительно, находятся сейчас за границей.

Напомним, вдова российского певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления. У Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей. Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, около 12:00 по московскому времени. Однако в правоохранительные органы Коташенко обратилась только вечером.

Ранее уже сообщалось о задержании подмосковными полицейскими одного из подозреваемых в ограблении вдовы композитора. Полиция выследила подозреваемого в ограблении вдовы Градского по видеокамерам.

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