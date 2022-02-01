Пятый канал: задержан домработник вдовы Градского по делу об ограблении

Полиция задержала домработника вдовы Градского по делу об ограблении
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Сотрудники правоохранительных органов задержали домработника вдовы Александра Градского Марины Коташенко по делу об ограблении. Об этом во вторник, 1 февраля 2022, года сообщил источник "Пятого канала".
По предварительной данным, у задержанного нашли ксерокопию паспорта одного из подозреваемых в нападении на женщину. Сами предполагаемые преступники, предположительно, находятся сейчас за границей.
Напомним, вдова российского певца и композитора Александра Градского стала жертвой вооруженного ограбления. У Марины Коташенко похитили 100 миллионов рублей. Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, около 12:00 по московскому времени. Однако в правоохранительные органы Коташенко обратилась только вечером.
Ранее уже сообщалось о задержании подмосковными полицейскими одного из подозреваемых в ограблении вдовы композитора. Полиция выследила подозреваемого в ограблении вдовы Градского по видеокамерам.
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