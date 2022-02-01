Премьер Польши заявил, что республика поставит Украине ПЗРК и беспилотники

Матеуш Моравецкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава поставит Киеву польский переносной зенитно-ракетный комплекс «Гром» (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник, 1 февраля, на брифинге перед вылетом в Киев.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 1 февраля, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава передаст Киеву снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО). Днем ранее он сообщил, что республика собирается предоставить Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения. При этом глава Бюро национальной безопасности республики не стал уточнять наименования вооружения.

По словам главы польского правительства, в данном случае речь идет «о боеприпасах, о "Громах", и о дронах различного рода, которые применяются в оборонительных целях».