Зеленский сообщил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей

Зеленский рассказал, что власти подготавливают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власти подготавливают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией.

"Мы работаем сейчас над новым форматом сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", - сказал Зеленский на открытии сессии Верховной Рады Украины 1 февраля. При этом глава государства не стал озвучивать детали этого партнерства.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, контактировавший с главой МИД Лиз Трасс, у которой подтвердился коронавирус, во вторник 1 февраля вылетит на Украину. Но его поездка состоится только при условии получения отрицательного теста на ковид.

Как ранее писал Kp.ru, Британия пообещала Украине такую же поддержку, какую страна предоставляла Польше в 1939-м году. Об этом заявил министр Вооруженных сил страны Джеймс Хэппи после того, как было предложено создать новое мини НАТО в виде Тройственного союза, куда бы вошли Великобритания, Польша и Украина.