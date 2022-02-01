Депутат Колесник заявил, что Госдума быстро примет поправки в закон об аннулировании ошибочных автомобильных штрафов

Депутат Колесник заявил, что Госдума быстро примет поправки в закон об аннулировании ошибочных штрафов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник выразил надежду, что Государственная Дума быстро примет поправки в законопроект об аннулировании ошибочных штрафов с дорожных камер.

"Люди обижаются, когда их несправедливо штрафуют, выкладывают иногда снимки: камера показывает, что ты пересек сплошную линию, а видеорегистратор соседней машины показывает, что не пересек", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что такие вопросы не затягиваются и решаются буквально за месяц.

Напомним, Генпрокуратура России предложила внести поправки в закон "Об автодорогах и о дорожной деятельности", которые предполагают отмену ошибочно назначенных штрафов из-за некорректной работы дорожных камер, передают "Известия".

Ранее стало известно, что В России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД, рассказывает RT.

Сайт KP.ru подготавливал подробную инструкцию, как оспорить штраф ГИБДД с камеры. Так, для начала нужно определиться с тем, кто оформил постановление. В обиходе все штрафные квитанции называют "штрафами ГИБДД", но на самом деле выписать их может и другой орган.