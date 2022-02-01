Пульмонолог Пальман сообщил, что «омикрон» реже других штаммов поражает легкие

Специалист сообщил, что «омикрон» реже других штаммов поражает легкие Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-иммунолог Александр Пальман сообщил, что при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» поражение легких происходит реже, чем при других штаммах.

По его словам, для этого варианта более характерны симптомы ОРВИ или гриппа. Это дает надежду на то, что со временем коронавирус превратится в обычную респираторную болезнь, отметил Пальман.

- Ни один из вирусов, какой бы он ни был страшный, смертельный, не заинтересован в том, чтобы нас убить. Потому что если он нас всех убьет, то ему негде будет размножаться, — сказал специалист в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже когда человек имеет симптомы заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Как уточнил специалист, отрицательный результат теста может объясняться не только отсутствием коронавирусной инфекцией в организме. По его словам, такое происходит, когда в качестве образца берется недостаточное количество материала или же возбудитель успел покинуть носоглотку, переместившись дальше. В результате заболевший способен передавать вирус до тех пор, пока у него сохраняются симптомы.