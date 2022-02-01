Видео поджога квартиры в Чертаново опубликовал СК

Момент поджога квартиры в девятиэтажке в Чертаново, из которой студенты спасались через окно, попал на видео. Фото: кадр из видео.

Появилось видео поджога квартиры в Чертаново, его опубликовал Следственный комитет. В кадр камеры видеонаблюдения попал мужчина, который вышел из лифта, открыл бутылку с горючей смесью и поджег двери в квартиру.

Сообщается, что мужчина задержан. Ему 42 года, он несколько раз был судим. Мужчина признался в поджоге и рассказал, что квартира принадлежит его бывшей сожительнице.

Напомним, пожар на девятом этаже дома в московском районе Чертаново начался 29 января. В квартире были студенты – двое парней, которые снимают в ней комнаты, и их гости, молодой человек и девушка. Когда начался пожар, один из парней сумел выбежать и квартиры сквозь пламя. Он получил сильные ожоги. Остальным пришлось спасаться через окно. Молодые люди повисли на руках на подоконнике и стучали ногами в окно на восьмом этаже. Живущий там сосед открыл окно и помог им забраться, потом таким же способом парни спасли девушку.

Подробности спасения студентов из пожара на девятом этаже читайте здесь на kp.ru.

Задержанному мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.