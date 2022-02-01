Сильнейшие за 120 лет ливни обрушились на северо-запад Австралии Фото: REUTERS

За минувшие двое суток на северо-западе Австралии выпало беспрецедентное за последние 120 лет количество осадков.

Как передает телеканал Nine News, многие австралийские города, а также дороги и железные дороги оказались полностью затопленными. Отмечается, что за два дня в аэропорту Брум, расположенном в штате Западная Австралия, выпало больше осадков, чем за весь прошлый год. Согласно приведенным данным, за 48 часов там выпало 563 мм осадков.

Синоптики прогнозируют, что на северо-западе страны выпадет еще более 100 мм осадков. Специалисты предупреждают о разрушительных порывах ветра до 100 километров в час, «которые могут нанести ущерб домам и имуществу».

«Сильные дожди, которые могут привести к внезапным наводнениям, возможны при дневном количестве осадков от 50 до 100 мм с отдельными более сильными дождями, которые приведут к выпадению более 150 мм осадков», - сообщает Бюро метеорологии Австралии.