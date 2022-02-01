В Роспотребнадзоре ожидают пик заболеваемости коронавирусом в середине февраля 2022 года

В Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости коронавирусом ожидается в середине февраля 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции в России будет достигнут в феврале.

- Он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось, — приводит слова специалиста «Интерфакс».

По мнению Пшеничной, резкий рост заболеваемости связан с заразностью «омикрона», а также сезоном респираторных заболеваний. Она допустила, что после резкого скачка последует такое же резкое падение случаев заражения.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 125 836 человек. Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 21 533. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 13 619. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 11 475 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 663 летальных исхода, а полностью выздоровел 40 301 человек.