Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратят внимание на информацию о росте стоимости ПЦР-тестов.

- Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также поблагодарил работников СМИ за то, что донесли до него соответствующую информацию.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 125 836 человек. Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 21 533. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 13 619. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 11 475 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 663 летальных исхода, а полностью выздоровел 40 301 человек.