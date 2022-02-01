Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 февраля 2022 9:50

Кремль обратит внимание на информацию о росте цен на ПЦР-тесты

Дмитрий Песков выразил уверенность, что оперштаб мониторит ситуацию
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратят внимание на информацию о росте стоимости ПЦР-тестов.

- Мы обратим обязательно на это внимание, но наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он также поблагодарил работников СМИ за то, что донесли до него соответствующую информацию.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено рекордное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. За 24 часа COVID-19 подтвердили у 125 836 человек. Как сообщает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 21 533. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 13 619. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 11 475 инфицированных за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 663 летальных исхода, а полностью выздоровел 40 301 человек.