В Кремле сообщили, что переговоры Путина и Джонсона 1 февраля не состоятся

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 1 февраля 2022 года не состоятся.

- На сегодня разговор не запланирован. Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем, — пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее Борис Джонсон заявил, что хочет улучшить отношения с Россией, но при этом выступает за возможность усиления войск у ее границы. Также он поручил главам МИД и Минобороны соединенного королевства ехать в Москву в ближайшие дни, чтобы «улучшить отношения» и «способствовать деэскалации». Об этом сообщили в пресс-службе Джонсона. Там же уточнили, что сам Джонсон, вслед за заявлением, в котором он ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше, рассказал о планах провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.