Кремль: реакция России на ответ США по гарантиям безопасности будет озвучена, когда решит Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день не известно, когда будет подготовлена официальная реакция Москвы на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Такое заявление во вторник, 1 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что эта реакция будет озвучена, когда президент России Владимир Путин посчитает это необходимым.

«Нет. Это, когда президент посчитает необходимым. Я пока не могу сказать», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, сегодня, 1 февраля, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва еще не передавала Вашингтону ответ по теме гарантий безопасности в Европе, уточнив, что российская сторона еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента заявил, что Вашингтон рассчитывает узнать ответ Москвы по гарантиям безопасности в ходе телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.