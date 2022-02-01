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Экономика1 февраля 2022 10:10

Около 4,7 млрд рублей неиспользованного маткапитала находится на счетах россиян

Такие данные представили в Счетной палате России
Анна БЕЗРУКОВА
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Фото: Анастасия ОСИПОВА

Неиспользованные остатки материнского капитала в размере 4,7 млрд рублей к настоящему времени накопились на лицевых счетах почти 1 млн граждан России. При этом ПФР приходится нести расходы по администрированию этих счетов, рассказал ТАСС аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

"Мы столкнулись с тем, о чем не было известно ни нам, ни мамам – получателям маткапитала. Когда мы провели проверку лицевых счетов, выяснилось, что почти у 1 млн россиян сохранились неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 млрд рублей", – пояснил аудитор.

Также Штогрин объяснил, что остатки аккумулировались из-за ежегодно проводимой индексации материнского капитала с 1 января. Так, если россиянка пишет заявление о направлении средств маткапитала на конкретную цель в декабре, то решение о переводе денег принимают в январе, когда сумма выплаты уже проиндексирована. При этом ПФР обязуется перечислять сумму, указанную в заявлении.

Ранее Kp.ru писал, как воспользоваться средствами маткапитала для покупки квартиры – какие потребуются документы, и возможно ли будет впоследствии продать такой объект недвижимости.

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