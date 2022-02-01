Посол РФ в Болгарии: НАТО может вернуться к границам 1997 года

Посол РФ в Болгарии объяснила, что предложение РФ вернуть НАТО в границы 1997 года не подразумевает выход из альянса стран, которые вступили в него позднее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Требование Москвы о необходимости НАТО вернуться к границам 1997 года не предполагает исключения из альянса тех стран, которые присоединились к нему позже. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу Nova во вторник 1 февраля.

По словам Митрофановой, речь идет о выводе военного контингента НАТО, военных баз и стратегического оружия, размещенного на территории этих стран.

«Не стоит вопрос о том, чтобы страны, которые вступили в НАТО после 1997 года, вышли из НАТО. Речь идет о выводе военного контингента, баз и стратегического оружия размещенных на их территории с 1997 года», - цитирует Митрофанову ТАСС.

В частности, предложения России по обеспечению безопасности не предполагают совершения каких-либо действий от Болгарии, уточнила она.

«О Болгарии в настоящее время речи не идет вообще, потому что у вас сейчас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений, хотя Румынии это в какой-то степени касается», — сказала Элеонора Митрофанова.

Дипломат отметила, что считает правильной позицию болгарского правительства, которое не допускало излишне резких высказываний при обсуждении этого вопроса.

«Хочу подчеркнуть, что ваше правительство очень правильно, с моей точки зрения, по этому вопросу не говорило излишне резко и не пыталось играть в эти игры. Это не игра Болгарии, она вообще вам не нужна», - сказала Элеонора Митрофанова.

Ранее на kp.ru сообщалось, что постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит заявила о том, что НАТО не вернется к конфигурации 1997 года.