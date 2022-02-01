Экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку продлили арест

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бывшему главе Владивостока продлили арест до 3 апреля. Об этом решении Фрунзенского районного суда стало известно накануне.

Очередное заседание по делу о многомиллионных взятках состоялось во Владивостоке. Подсудимый – бывший мэр дальневосточной столицы Олег Гуменюк. Сам он, кстати, свою вину не признает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», Олег Гуменюк обвиняется в получении взяток. По версии следствия, с 2019 года и по 2021-ый он регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего он получил больше 19,5 миллионов рублей.

В феврале 20201 года по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ «Некрополь». Тогда бывший мэр проходил по делу в качестве свидетеля.