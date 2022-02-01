Порошенко предложил ослабить Россию через санкции и усиление военного потенциала Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Международным ответом на обострение ситуации вокруг Украины должны стать введение антироссийских санкций и усиление украинского военного потенциала. Об этом бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил в большом интервью Corriere della Sera.

"Давайте ослабим Россию. Как мы можем ослабить ее? Через санкции. У нее нулевой экономический рост, стагнация и спад. Давайте усилим военный потенциал Украины оборонительными, а не наступательными средствами", - предложил Порошенко.

Политик также объяснил, какие санкции необходимо применить для ослабления российской стороны. По его мнению, необходимо ввести санкции по газопроводу, поскольку эта тема в большей степени связана с безопасностью РФ, чем с её экономикой.

Порошенко в ходе интервью обрушился на Россию с обвинениями в ведении гибридной войны, которая состоит как из якобы подготовки к прямому вторжению, так и кибератак и фейковых новостей в медиа. По словам экс-президента, РФ ведет активную деятельность по дискредитации Украины за счет "проплаченной пятой колонны внутри Украины".

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы. Согласно этому документу, в стране предусматривается переход на профессиональную армию.