Украина получила 84 тонны боеприпасов от США

В Киев прибыл самолет с 84 тоннами боеприпасов от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киев прибыл самолет с 84 тоннами боеприпасов из Соединенных Штатов Америки.

- Еще сутки не прошли, а мы выгружаем шестую птичку от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов, — написал он в социальной сети Twitter.

Уточняется, что это уже шестой самолет с военной помощью из США. В общей сумме Украина получила около 500 тонн помощи.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 1 февраля, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава передаст Киеву снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО). Днем ранее он сообщил, что республика собирается предоставить Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения. При этом глава Бюро национальной безопасности республики не стал уточнять наименования вооружения.