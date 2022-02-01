Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 10:56

В ЕС призвали приостановить доступ России к специальным правам заимствования

Речь идет о правах, используемых как резервная валюта
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Фото: REUTERS

Некоторые государства ЕС в рамках подготовки мер против России из-за ситуации с Украиной призвали к заморозке доступа РФ к специальным правам заимствования (СДР), сообщает Financial Times со ссылкой на документы.

"Некоторые страны ЕС призвали заморозить доступ России к СДР, действующих в качестве резервной валюты", - написало издание.

Кроме этого, как отмечается в публикации Financial Times, ЕС и США планируют "нанести удар по самому сердцу российской банковской системы" и практически отрезать Россию от мировой финансовой системы.

Напомним, под специальными правами заимствования (СДP – от англ. Special Drawing Rights, SDR) понимается условная единица расчетов Международного валютного фонда. Она используется в ходе расчетов между странами и при предоставлении кредитов.

Как ранее сообщал Kp.ru, в ЕС не планируют введение санкций в отношении России. Это решение было принято после встречи глав МИД 24 января этого года. При этом отмечалось, что такие меры для РФ в настоящее время готовятся – в частности, ведутся консультации с США.