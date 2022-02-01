Глава Приамурья Василий Орлов – о развитии Юнармии: «Необходимо формировать программы, которые будут интересны детям»

К юнармейскому движению в Приамурье присоединились более 12 тысяч детей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области растет число юнармейцев: только за первый месяц 2022 года к движению присоединились 307 детей. Всего же в ряды Юнармии вступили 12 392 человека – примерно десятая часть от общего числа школьников с 7 до 18 лет. Отряды Юнармии сегодня есть во всех муниципалитетах региона. Впервые 40 юнармейцев Амурской области были награждены высшими наградами «Юнармейская доблесть». Вопросы развития патриотического движения обсудили 1 февраля на заседании областного Правительства при губернаторе Василии Орлове.

По мнению главы Приамурья, для того, чтобы движение развивалось и привлекало все больше школьников, нужны новые интересные программы.

- Наша задача – сделать так, чтобы они были действительно вовлечены в идеи Юнармии. Мы должны воспитывать в них чувство патриотизма, ведь это люди, которые через 10-20 лет будут управлять нашей страной, развивать ее, – подчеркнул Василий Орлов. – Необходимо формировать программы, которые будут интересны детям и понятны педагогам.

Губернатор призвал глав муниципалитетов изучить лучшие примеры, которые уже существуют в регионе.

- Для этого не обязательно что-то изобретать, в нашей области есть хороший опыт, который нужно транслировать на всю область. Вам в помощь в Благовещенске и Белогорске созданы парки «Патриот», в этом году свои двери распахнет новый региональный центр «Авангард», - отметил глава региона.

Наиболее активно юнармейское движение развивается в Бурейском, Сковородинском, Архаринском, Свободненском, Зейском, Ивановском, Тамбовском районах, а также в городах Благовещенск, Свободный и Тында. Сейчас в Амурской области проходит месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы. В нем активно участвует и Юнармия. На 16 февраля запланирован турнир по пулевой стрельбе из пневматического оружии для юнармейцев. А 18 февраля в Приамурье пройдет единый день вступления в ряды движения.

В 2021 году правительство региона выделило 12 миллионов рублей на закупку 1300 комплектов одежды для Юнармии. В этом году областные власти также выделяют средства на приобретение формы для юнармейцев. Кроме того, по поручению губернатора региона был разработан и запущен конкурс проектов «Лучшая комната юнармейца Амурской области». Его победителям представится возможность модернизировать материально-техническую базу комнат юнармейца.