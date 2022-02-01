На Украине сообщили о первом в истории физическом импорте газа из Венгрии

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Впервые за всю историю Украина начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом во вторник, 1 февраля в своих соцсетях рассказал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он также объяснил, что до этого система ГТС работала только в одну сторону - по направлению из Украины в Венгрию. Но после того, как были проведены специальные технические мероприятия, ГТС заработала в обе стороны.

Глава оператора газохранилищ уточнил, что даже в случае отсутствия транзита топлива из России, Киев сможет поставлять газ из Словакии и Венгрии. По словам Макогона, открытие венгерского направления дало возможность трейдерам организовывать поставки сжиженного газа LNG из хорватского терминала на территорию Украины.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что российская компания "Газпром" с начала февраля увеличила прокачку газа через Украину. Этот показатель за сутки вырос с 64,6 млн кубометров до 107,7 млн кубометров.