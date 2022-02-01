Зеленский сообщил о проработке даты встречи советников "нормандского формата" в Берлине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании новой встречи советников лидеров стран «нормандского формата», куда входят Украина, Россия, Германия и Франция, выразив надежду, что на новой встрече удастся договориться о переговорах глав «четверки».

выступая во вторник на открытии очередной сессии Верховной рады, украинский лидер отметил, что единство Киева и международных партнеров «разблокировало нормандский формат», а также продемонстрировало готовность к диалогу, «дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование».

«Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление, мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет [достигнута] договоренность относительно встречи лидеров "нормандской четверки"», - заявил глава незалежной.

Напомним, ранее правительство Германии подтвердило встречу в "нормандском формате" в Берлине, уточнив, что встреча состоится через две недели. В минувшую субботу, 29 января, президент Украины сообщил, что провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном, уточнив, что им удалось обсудить возможность возобновления «нормандского формата».