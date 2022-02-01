Юрист Троицкая заявила, что обжалует отказ в иске к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "панели" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрист, участница форума ПМЭФ Эльнара Троицкая сообщила, что отказ суда в удовлетворении иска к телеведущей Ксении Собчак на 50 миллионов рублей не стал для нее неожиданностью и отметила, что намерена обжаловать это решение суда.

"Очень интересно, на чем суд будет основывать свое решение. Оно не вступило в законную силу. Месяц с момента отписки мотивировочной части на обжалование у нас есть. Безусловно, мы будем пользоваться своим правом", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Троицкая отметила, что уверенность ответчика и неявка на судебное заседание максимально показывали, что ответчик уверен в своей позиции.

Напомним, во время форума ПМЭФ в 2021 году Собчак под видеозапись подошла к Троицкой и спросила: "Скажите, на какую панель вы пришли обсуждать, или вы журналист?". Троицкая оценила иск к блогеру в 50 миллионов рублей.

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