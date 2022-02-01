Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды1 февраля 2022 11:09

Юрист Троицкая заявила, что обжалует отказ в иске к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "панели"

Троицкая отметила, что уверенность ответчика и неявка на судебное заседание максимально показывали, что ответчик уверен в своей позиции
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Юрист Троицкая заявила, что обжалует отказ в иске к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "панели"

Юрист Троицкая заявила, что обжалует отказ в иске к Собчак на 50 млн из-за вопроса о "панели"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юрист, участница форума ПМЭФ Эльнара Троицкая сообщила, что отказ суда в удовлетворении иска к телеведущей Ксении Собчак на 50 миллионов рублей не стал для нее неожиданностью и отметила, что намерена обжаловать это решение суда.

"Очень интересно, на чем суд будет основывать свое решение. Оно не вступило в законную силу. Месяц с момента отписки мотивировочной части на обжалование у нас есть. Безусловно, мы будем пользоваться своим правом", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Троицкая отметила, что уверенность ответчика и неявка на судебное заседание максимально показывали, что ответчик уверен в своей позиции.

Напомним, во время форума ПМЭФ в 2021 году Собчак под видеозапись подошла к Троицкой и спросила: "Скажите, на какую панель вы пришли обсуждать, или вы журналист?". Троицкая оценила иск к блогеру в 50 миллионов рублей.

Кунцевский суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, рассказывает телеканал "360"