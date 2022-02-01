В Ленобласти школьников отпустят на дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля из-за коронавируса

Школьники Ленобласти уйдут на дополнительные каникулы из-за COVID-19. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Две недели дополнительных каникул получат в феврале школьники Ленобласти. Они будут отдыхать с 7 по 20 февраля. Это связано с эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области», - говорится в сообщении штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией «Минус коронавирус».

Сообщается, что в ближайшее время распоряжение о дополнительных каникулах в школах подпишет губернатор Александр Дрозденко.

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