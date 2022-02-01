Силовики проводят обыски в доме экс-главы «Нафтогаза Украины»

В доме экс-главы «Нафтогаза Украины» проходят обыски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) проводит обыски у бывшего главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева.

Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в ведомстве, обыски проходят у Коболева дома.

Напомним, Андрей Коболев занимал пост председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Он был уволен из-за плохих финансовых показателей компании.

Позже в ГБР выпустили официальный комментарий о происходящем.

- Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд. гривен. Досудебное следствие продолжается, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее на Украине был задержан подозреваемый в нападении на российское генконсульство во Львове. Инцидент произошел 24 декабря, когда ночью неизвестный бросил в здание бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Как сообщал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, случившийся инцидент рассматривается как провокация. Монастырский отметил, что в связи со случившимся на Украине будет усилена охрана подобных объектов.