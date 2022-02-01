Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
экономика1 февраля 2022 11:26

В Минэкономразвития заявили, что России не грозит "ипотечный пузырь"

В Минэкономразвития сообщили, что рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минэкономразвития: ситуация на российском рынке кредитования не является "пузырем"

Минэкономразвития: ситуация на российском рынке кредитования не является "пузырем"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера, а происходит плавно.

"Объем ссуд с просрочкой платежей более 90 дней в общем объеме кредитов населению после роста в 2020 году снижается. Причем ипотека - в лидерах по улучшению качества розничных портфелей. При параллельном росте реальных располагаемых доходов населения это - главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является "пузырем"", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

По его мнению, сейчас ипотека составляет примерно половину от всей кредитной задолженности населения, но это "хорошая тенденция".

Аналитики отмечают, что ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» сокращается за счет замедления роста цен на первичном рынке. При этом средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке, если верить данным ЦИАН, выросла на 34%, рассказывает "Свободная пресса".

Ранее эксперты рынка жилья спрогнозировали рост платы по ипотечным кредитам на 21%. Так, в среднем ставки по жилищным займам могут вырастит в первом полугодии до 11-13%, передают "Известия"

0