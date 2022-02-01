В Минэкономразвития заявили, что России не грозит "ипотечный пузырь"

Минэкономразвития: ситуация на российском рынке кредитования не является "пузырем" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера, а происходит плавно.

"Объем ссуд с просрочкой платежей более 90 дней в общем объеме кредитов населению после роста в 2020 году снижается. Причем ипотека - в лидерах по улучшению качества розничных портфелей. При параллельном росте реальных располагаемых доходов населения это - главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является "пузырем"", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru"

По его мнению, сейчас ипотека составляет примерно половину от всей кредитной задолженности населения, но это "хорошая тенденция".

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