Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за мигрантов до 10 мая 2022

Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией. Фото: REUTERS

Правительство Латвии во вторник 1 февраля приняло решение продлить до 10 мая 2022 года режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщает латвийское информационное агентство LETA.

Режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе ввели в августе 2021 года из-за наплыва нелегальных мигрантов, пытавшихся с территории Белоруссии проникнуть в Латвию. Ситуация с мигрантами на границе по-прежнему остается напряженной, говорится в постановлении кабинета министров. Режим ЧС до 10 мая сохранится в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях страны и в городе Даугавпилсе, уточняет агентство. На продление режима ЧС Латвия потратит около 3,88 млн евро.

По информации МВД Латвии, правоохранительные органы предотвратили попытки 4 962 человек незаконно пересечь границу. Такое количество нелегалов на границе поймали с 10 августа 2021 по 20 января 2022. В декабре 2021 мигранты усилили активность, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство пятиметровой стены стоимостью $160 млн на границе с Белоруссией. Строительство началось 25 января 2022 года и закончится к июню. Подробности здесь.