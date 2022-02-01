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Общество1 февраля 2022 11:37

В Совфеде призывают легализовать уже построенные апартаменты

Сенатор сообщил, что законопроект «достаточно большой» и может измениться между первым и вторым чтением
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Совфеде призывают легализовать уже построенные апартаменты

В Совфеде призывают легализовать уже построенные апартаменты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норма о наделении правовым статусом жилья не только новых, но и уже возведенных апартаментов, может появиться в соответствующем законопроекте. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации, один из авторов законопроекта Николай Журавлев, отметив, что за появление данной нормы выступают сенаторы.

Сенатор отметил, что законопроект «достаточно большой» и может измениться между первым и вторым чтением. «Наша позиция такая: мы должны легализовать те апартаменты, которые сейчас построены», - заявил вице-спикер Совфеда в эфире телеканала «Вместе-РФ» во вторник, 1 февраля.

Журавлев также сообщил, что согласно оценкам специалистов, речь идет о 5–7 млн кв. м апартаментов, из которых 2–3 млн кв. м приходится на Москву и Подмосковье.

Напомним, накануне Госинспекция по недвижимости сообщила о планах провести проверку около 600 зданий с апартаментами в Москве. Как уточнялось, на данный момент проведена проверка примерно 200 объектов.