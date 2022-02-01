Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 февраля 2022 11:40

Захарова иронично оценила заявление секретаря СНБОУ о "невозможности" выполнения Минских соглашений

Напомним, в Киеве заявили, что выполнение минских соглашений «означает уничтожение» Украины
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Захарова иронично прокомментировала заявление секретаря СНБОУ о невозможности выполнения Минских соглашений

Захарова иронично прокомментировала заявление секретаря СНБОУ о невозможности выполнения Минских соглашений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о невозможности выполнения Минских соглашений.

"Плохому СНБОУ и Данилов мешает", - заявила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Напомним, в Киеве заявили, что выполнение минских соглашений "означает уничтожение» Украины". По словам секретаря СНБО, минские договоренности "были подписаны под дулом российского пистолета".

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», - заявил секретарь СНБО.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул министр, никакого "плана «Б" в этом вопросе у Киева быть не может.