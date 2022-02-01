Захарова иронично оценила заявление секретаря СНБОУ о "невозможности" выполнения Минских соглашений

Захарова иронично прокомментировала заявление секретаря СНБОУ о невозможности выполнения Минских соглашений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о невозможности выполнения Минских соглашений.

"Плохому СНБОУ и Данилов мешает", - заявила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Напомним, в Киеве заявили, что выполнение минских соглашений "означает уничтожение» Украины". По словам секретаря СНБО, минские договоренности "были подписаны под дулом российского пистолета".

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», - заявил секретарь СНБО.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул министр, никакого "плана «Б" в этом вопросе у Киева быть не может.