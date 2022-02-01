Грузия отменила систему ковид-паспортов

Несмотря на массовое заражение омикрон-штаммом COVID19, ситуация в Грузии под контролем Фото: EAST NEWS

Координационный совет Грузии по коронавирусу принял решение отменить систему "ковид-паспортов", которые были необходимы для посещения общественных мест. Об этом во вторник, 1 февраля в ходе брифинга заявил глава оперативного штаба координационного совета по коронавирусу Георгий Гибрадзе.

По словам Гибрадзе, власти пришли к этому решению в связи с тем, что система стала менее эффективна.

Глава оперштаба подчеркнул, что внутри страны жителям Грузии "ковид-паспорта" будут не обязательны. Но они понадобятся тем, кто планирует выезжать зарубеж.

Несмотря на массовое заражение омикрон-штаммом COVID19, ситуация в Грузии под контролем, подчеркнул Гибрадзе.

Он также напомнил, что единственным способом застраховать свое здоровье от пост-ковидных осложнений - это вакцинация.

Напомним, что "ковид-паспорта" действовала на территории Грузии с 1 декабря. "Ковид-паспорт" представляет собой электронный документ, в котором отражены данные о прохождении вакцинации, результатах ПЦР-тестов и сроках перенесенной болезни.

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