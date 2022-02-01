Путин сообщил, что Россия поставила в Венгрию более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ поставила в Венгрию более двух миллионов доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он заявил во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Премьер Венгрии в ответ поблагодарил РФ за поставки вакцины и помощь в борьбе с коронавирусом.

По словам президента России, сейчас прорабатывается вопрос о предоставлении Венгрии технологий для производства препарата.

Напомним, на сегодняшний день более 400 миллионов доз вакцины против COVID-19 «Спутник V» поставлено во всем мире, включая Россию. Об этом сообщили разработчики вакцины в своем официальном аккаунте Twitter. Вакцину «Спутник V» одобрили к применению к настоящему моменту в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек. А версию «Спутник Лайт» - более чем в 30 странах.