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Здоровье1 февраля 2022 12:03

Дания первой в ЕС отменила все "ковидные" ограничения

Коронавирус в этой стране больше не считается опасным заболеванием
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Датские власти оставили ряд ограничений для непривитых туристов из стран вне Евросоюза

Датские власти оставили ряд ограничений для непривитых туристов из стран вне Евросоюза

Фото: REUTERS

Дания стала первой европейской страной, которая полностью сняла все анти-ковидные ограничения. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает France 24.

По данным издания, датское правительство приняло такое решение, поскольку 60 % жителей вакцинировались от COVID19 бустерной дозой вакцины, а еще порядка 80% на сегодняшний день привиты двумя дозами.

Вместе с тем, в стране ежедневно регистрируют порядка сорока тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в Дании было зарегистрировано 29 тысяч новых случаев заражения, при это в отделениях интенсивной терапии находится 32 пациента.

Датским ночным клубам разрешили работать без ограничений с февраля. Надо отметить, что датские власти оставили ряд ограничений для непривитых туристов из стран вне Евросоюза.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Чешское статистическое управление подсчитало, что за 2021 год в республике умерло рекордное число жителей со времен Второй мировой войны.