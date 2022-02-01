Дания первой в ЕС отменила все "ковидные" ограничения

Датские власти оставили ряд ограничений для непривитых туристов из стран вне Евросоюза Фото: REUTERS

Дания стала первой европейской страной, которая полностью сняла все анти-ковидные ограничения. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает France 24.

По данным издания, датское правительство приняло такое решение, поскольку 60 % жителей вакцинировались от COVID19 бустерной дозой вакцины, а еще порядка 80% на сегодняшний день привиты двумя дозами.

Вместе с тем, в стране ежедневно регистрируют порядка сорока тысяч новых заболевших коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в Дании было зарегистрировано 29 тысяч новых случаев заражения, при это в отделениях интенсивной терапии находится 32 пациента.

Датским ночным клубам разрешили работать без ограничений с февраля. Надо отметить, что датские власти оставили ряд ограничений для непривитых туристов из стран вне Евросоюза.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что Чешское статистическое управление подсчитало, что за 2021 год в республике умерло рекордное число жителей со времен Второй мировой войны.