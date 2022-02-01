Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 12:07

Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год

Сообщается, что в IV квартале 2021 года в будни пассажиропоток городского транспорта столицы достиг 13,4 млн поездок в сутки, это на 37% больше, чем за такой же период 2020 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год

Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры на 2022 год.

Так, главной задачей на этот год является восстановление востребованности общественного транспорта, а также создание новых привлекательных сервисов для пассажиров, обеспечение санитарной безопасности в транспорте, рассказывает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Сообщается, что в IV квартале 2021 года в будни пассажиропоток городского транспорта столицы достиг 13,4 млн поездок в сутки, это на 37% больше, чем за такой же период 2020 года.

Накануне стало известно, что количество нарушений масочного режима в транспорте Москвы за месяц сократилось на 10%, передает ОТР. Отмечается, что пассажиры стали более ответственны к себе и окружающим.

Сайт KP.ru ранее разбирался, почему мегаполисам не обойтись без электричек. Сообщается, что маршрутки, ни автобусы заменить поезд не могут. За час одна железнодорожная ветка перевозит в девять раз больше пассажиров, нежели один автобусный маршрут.