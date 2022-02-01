Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры Москвы на 2022 год Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры на 2022 год.

Так, главной задачей на этот год является восстановление востребованности общественного транспорта, а также создание новых привлекательных сервисов для пассажиров, обеспечение санитарной безопасности в транспорте, рассказывает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Сообщается, что в IV квартале 2021 года в будни пассажиропоток городского транспорта столицы достиг 13,4 млн поездок в сутки, это на 37% больше, чем за такой же период 2020 года.

Накануне стало известно, что количество нарушений масочного режима в транспорте Москвы за месяц сократилось на 10%, передает ОТР. Отмечается, что пассажиры стали более ответственны к себе и окружающим.

Сайт KP.ru ранее разбирался, почему мегаполисам не обойтись без электричек. Сообщается, что маршрутки, ни автобусы заменить поезд не могут. За час одна железнодорожная ветка перевозит в девять раз больше пассажиров, нежели один автобусный маршрут.