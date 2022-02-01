Польша готова отправить на Украину легкие минометы

Премьер Польши сообщил, что страна готова отправить на Украину легкие минометы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий сообщил, что страна готова отправить на Украину легкие минометы.

- Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук артиллерийских боеприпасов, комплексы ПВО GROM, а также легкие минометы, а также разведывательные дроны и другого рода оружие оборонительного характера, — сказал он.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 1 февраля, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава передаст Киеву снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО). Днем ранее он сообщил, что республика собирается предоставить Украине десятки тысяч единиц оборонительного вооружения. При этом глава Бюро национальной безопасности республики не стал уточнять наименования вооружения.

До этого Варшава предложила Киеву военно-техническую помощь на безвозмездной основе.