Минтруд РФ рекомендует работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Российский работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников. Фото: Евгения ГУСЕВА

Максимально возможное число работников рекомендовали перевести на удаленный режим работы всем российским работодателям. Об этом во вторник 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты. Такие рекомендации даны в связи с кратным ростом уровня заболеваемости COVID-19 в РФ.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий документ утвержден на заседании РТК еще 28 января 2022 года.

В министерстве уточнили, что работодатели сами определяют, сколько работников они будут переводить на дистанционный режим работы. Это зависит как от возможностей работодателя, так и от возможностей самих работников, отметили в Минтруде. Переход работника на дистанционный режим не является основанием для сокращения зарплаты, если объем задач, которые он выполняет, остается тем же, подчеркнули в министерстве.

Сейчас в РФ в дистанционном формате уже работают порядка 3 миллионов человек.

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