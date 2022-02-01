Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире1 февраля 2022 12:25

В Гамбурге полиция начала спецоперацию после сообщения о вооруженном подростке в школе

В Гамбурге сообщили о вооруженном парне в одной из школ, полиция обыскивает здание
Мария ПАВЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Немецкий спецназ проводит спецоперацию в школе из-за сообщения о вооруженном юноше. Иллюстративное фото.

Немецкий спецназ проводит спецоперацию в школе из-за сообщения о вооруженном юноше. Иллюстративное фото.

Фото: REUTERS

Полицейское управление Гамбурга проводит специальную операцию в одной из школ города после получения информации о том, что в учебное заведение вошел вооруженный юноша. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

После того, как в полицию сообщили о молодом человеке с оружием, который вошел в школу Отто Ханна, здание оцепили. Полиция сообщает, что в настоящее время спецназ тщательно обыскивает здание школы. Отмечается, что это может оказаться «ложной тревогой».

«Неясно, действительно ли наблюдаемый вооруженный человек вошел в здание или просто «направился к зданию школы», а затем, возможно, прошел мимо школы», - говорится в сообщении полицейского ведомства.

Ранее сообщалось, что в школах США распространяют разработанные министерством национальной безопасности инструкции, как вести себя при стрельбе в школе. Основные правила поведения из этой инструкции читайте здесь на kp.ru.

0