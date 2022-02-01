Посол РФ в Берлине назвал украинский народ братским русскому

Российский посол в Берлине назвал украинский народ братским русскому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал украинский народ братским русскому, отметив, что это «практически тот же самый народ».

В интервью немецкому телеканалу n-tv он заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

- Для нас украинский народ - это братский народ, практически тот же самый народ, — отметил дипломат.

Нечаев допустил, что для украинцев его слова могут «звучать угрожающе». Он подчеркнул, что для него единство украинского и русского народов является «фактов», потому и не звучит, как угроза.

В середине 2021 года во время прямой линии с россиянами президент России Владимир Путин заявил, что не считает народ Украины недружественным, отметив, что для него украинцы и русские — это один народ. В пример он привел евреев, которые приезжают в Израиль из других стран. Они не похожи друг на друга, но являются единым народом, считает президент РФ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласен с мнением российского коллеги. Если бы украинцы и русские были одним народом, то в России бы использовались гривны, а над зданием Государственной думы развевался бы желто-голубой флаг, считает украинский лидер.