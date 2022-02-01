Перепалку между постпредами России и США в ООН назвали "острейшей за последние годы"

Постпред России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словесная перепалка, которая произошла между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза организации, стала острейшей за последнее время. Об этом накануне сообщило издание The Washington Post.

По информации газеты, Небензя пришел в негодование из-за заявления американского постпреда по поводу того, что Россия якобы стремится выставить Киев и западные страны агрессорами и использовать это как предлог для вторжения на Украину.

В ответ на это постпред России обвинил США в том, что они создают намеренные провокации. Небензя отметил, что Вашингтон стремится усилить напряженность ситуации в регионе заявлениями о планах вторжения, не имеющих никакого отношения к реальности.

Как ранее писал Kp.ru, Совбез ООН проголосовал за то, чтобы было проведено заседание по Украине. Инициатором мероприятия стали США. Его участниками должны стать Белоруссия, Польша, Литва и Украина.

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