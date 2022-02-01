Путин вручит госнаграды деятелям науки, медицины, авиации, искусства и бизнеса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вручит государственные награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и прочих областей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Президент России Путин проведет 2 февраля в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, — гласит текст сообщения.

В октябре 2021 года Владимир Путин наградил космонавтов и деятелей культуры орденами «За заслуги перед Отечеством». В частности, космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени. Таким же орденом был награжден артист Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Станислав Любшин, народный артист РФ, виолончелист Сергей Ролдугин получит орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщается на портале правовых актов.